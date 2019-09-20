Eşinin heykeli ile huzur buluyor

Bir yatla Kıbrıs'a geldiler, Girne'ye aşık oldular. Burada yaşamaya başladılar. Heidi ve Kalle Trawt aşık oldukları adada yaşamlarını sürdürdüler. Kalle Trawt hayatını kaybedince Girne’deki İngiliz Kabristanlığı’na defnedildi.

Kalle’nin eşi Heidi, sanatçı Sevcan Çerkez’den eşinin heykelini yapmasını ister. Sevcan Çerkez de Heidi’yi kırmayarak Kalle Trawt’ın heykelini yaparak Girne Kabristanlığı’nda mezarının yanı başına yerleştirir.

Heidi her gün huzurla gidip eşinin heykelinin yanına oturuyor. Heidi, “Yaşım çok ilerledi ve yoruldum... Sevcan'dan rica ettim...Lütfen ben öldüğümde heykelimi Kalle'nin yanına koyun... Birlikte oturalım bu bankta ve görelim bütün güzellikleri" diyor.