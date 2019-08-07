Eşinin kayıp kalbini arıyor

Eşi Lynne’i tatil için gittikleri Karayipler’de kaybeden Peter Crouch, kendini büyük bir trajedinin içinde buldu. Karısının ölümüne menenjitin neden olduğu açıklanırken İngiltere’deki otopside ise talihsiz kadının bir çok organının olmadığı belirtildi. Eşinin kayıp organlarının peşine düşen acılı koca, organ mafyasından şüpheleniyor.

Geçen yılbaşında eşi Lynne’nin doğum gününü kutlamak üzere Karayipler’e tatile giden İngiliz Peter Crouch, o günden beri dehşet dolu günler yaşıyor. Tatilde eşi Lynne’i kaybeden ve buna menenjitin sebep olduğu açıklanan Crouch, ülkesine döndüğünde acı gerçekle yüzleşti. İngiltere’ye 1 ay sonra getirilen eşinin cesedi üzerinde yapılan otopside menenjit izine rastlanmazken talihsiz kadının kalbi, gözleri ve midesi dahil 6 organının kayıp olduğu ortaya çıktı. Olayda organ mafyasının parmağı olduğunu düşünen Crouch eşinin kayıp organlarının peşine düştü.

AYLARDIR KAYIP

8 aydır eşinin kayıp organlarını arayan Crouch, haziran ayında Karayipler’e gitme ye karar verdiğinde bir anda kendisine organların ‘bulunduğu’ haberi iletildi. Çiftin evlilik yıldönümü olan 13 Haziran’da İngiltere’ye getirilen kayıp organlar, acılı eşe teslim edildi. Peter Crouch, organlar için defalarca DNA testi talep etse de İngiliz yetkililer bu talebi geri çevirdi.

‘ORGANLAR YABANCIYA AİT’

Crouch, “Nerede olduğu bile bilinmeyen karımın kayıp organları, aylar sonra öyle bir anda ortaya çıkmış olamaz. Bunlar bir yabancıya ait” diyerek organların eşine ait olmadığını iddia etti. Crouch, belki de bir başkasına nakledilmiş olan organları bulmak için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

KORKU FİLMİ GİBİ

Eşi Lynne’nin doğum gününü kutlamak üzere tatil cenneti Karayipler’e giden Peter Crouch’ın yaşadıkları korku filmini aratmadı.