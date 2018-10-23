Eşinin sevgilisini balkonda yakaladı! Sonrası korkunç

Kütahya'da evinin kapısını geç açan eşinin davranışlarından şüphelenip odaları kontrol eden M.A.Ç, balkonunda fark ettiği şüpheliyi bıçakla yaraladı.

Kütahya Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, iş yerinden normalden erken saatte evine geldi. Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı. Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı. Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.