Eşiniz sizi çekici bulmuyor olabilir

Eşinizin artık sizi çekici bulmadığınız mı düşünüyorsunuz? Bunu netleştirmenin çok kısa yolları var. Uzun süreli birlikteliklerde ya da evliliklerde yaşanan bu durum oldukça kırıcı olabilir. Eşiniz zaman geçtikçe size olan sevgisini, güveni ve sadakatini yitirebilir. Böyle durumlarda eşiniz artık size karşı pek ilgi duymaz. İlişkinizde eşinizin artık sizi çekici bulup bulmadığını öğrenmek istiyorsanız bu liste yardımcı olabilir.

Eşinizle olan ilişkinizde artık eskisi gibi değil mi? Artık birlikte vakit geçirmekten keyif almıyor ve ilgisizlikle mi karşılaşıyorsunuz? Tüm bunların sebebi eşinizin artık sizi çekici bulmadığından kaynaklanıyor olabilir. Eşinizin artık size karşı ilgili olmadığını gösteren bazı işaretleri araştırdık.

AYRI YATAKLARDA UYUMAK

Önceden bir saniye olsun yanınızdan ayrılmayan ve asla sizden ayrı uyumayan eşinizin davranışlarının bir anda değiştiğini fark edebilirsiniz.

Eşiniz artık sizinle aynı yatakta uyumak istemiyor ve tek yatıyorsa size karşı ilgisini kaybetmiş olabilir. Bir evlilikte, çiftler mutlaka aynı yatakta uyumalıdır. Evlilik tamamen yakın ve samimi olmakla ilgilidir.

2-TUTKU EKSİKLİĞİ

İlişkinin ilk zamanlarındaki tutku ve heyecan çiftleri birbirine daha çok bağlar. Sürekli birbirinize dokunmak ve sarılmak istersiniz.

Eşiniz artık size dokunmak istemiyorsa ve tutkulu öpücüklerden vazgeçtiyse sizi eskisi kadar çekici bulmuyor olabilir. Eşinizin hareketlerinde eskisine kıyasla nasıl aynı ateş ve tutkuya sahip olmadığını hissedebilirsiniz.

3-UZAKLAŞTIRMAK

Ona her yaklaşmaya veya yeniden bağlanmaya çalıştığınızda kocanızın sizi uzaklaştırmaya çalıştığını hissedebilirsiniz ve bunun nedeni muhtemelen artık sizinle aynı bağı hissetmemesinden kaynaklı olabilir. Belki kalbi bir başkasındadır ya da artık seninle aynı duyguları hissedemiyordur.

4-HABERLEŞME EKSİKLİĞİ

Evliliklerde çiftler arasındaki iletişim önemlidir. Gün içerisinde çiftlerin yaptıkları işler hakkında birbirlerini haberdar etmesi aradaki bağı daha güçlü hale getirir.

Eğer eşiniz artık gün içinde sizi aramıyor ve hiçbir şey paylaşmıyorsa muhtemelen size karşı hisleri tamamen bitmiş olabilir. Bu durumda evliliğinizi tekrar gözden geçirmeniz ve karşılıklı konuşmanız daha doğru olabilir. Belki çözüm önerileri üreterek ilişkinizi tekrar eski haline getirebilirsiniz.

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17/06/2022 17:20