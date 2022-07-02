Eşinize verdiğiniz değeri göstermenin 4 yolu

Sevgililer Günü'nde eşiniz için büyük romantik jestler yapmak için çok büyük bir baskı var. Uzmanlar, o özel kişiye yılda 365 gün basit yollarla onu ne kadar takdir ettiğinizi göstermenin de aynı derecede önemli olduğunu söylüyor. Eşinize verdiğiniz değeri göstermenin 10 yolu...

ÖZEL AKŞAM YEMEKLERİNİ ATLAMAYIN

İster evde kalıp güzel bir yemek yapın, ister en sevdiğiniz restorana gidin, bunu birlikte yaşamak önemlidir.

Gününüz hakkında konuşarak ve sadece birlikte olmanın tadını çıkararak zaman geçirin.

KÜÇÜK HAREKETLERİ ARTIRIN

Küçük jestler, bir çift olarak günlük yaşamın temelidir.

Partnerinizi düşünüyorsanız, onu yansıtan bir şey yapmaya çalışın; örneğin eve en sevdikleri atıştırmalıkları getirmek ve en sevdikleri şovu birlikte izlemek gibi...

DUYGULARINI ONURLANDIRIN

Her insan benzersizdir ve kendini ifade etmenin özel bir yolu vardır. Eşinizi heyecan veya küçümseme ifade ettiğinde dinleyin. Duyguları reddetmekten kaçınmaya çalışın.

DÜŞÜNCELERİNE DEĞER VERDİĞİNİZİ BELİRTİN

Davranışlar, duygular, duygular ve tutkular her birey için benzersizdir. Partnerinizin kişiliğini anlamaya, cesaretlendirmeye veya kabul etmeye çalışın ve onun bu kısımlarına ilgi gösterin.

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02/07/2022 21:19