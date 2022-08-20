Eşinizi mutlu etmenin en garanti yolu!

Sağlıklı bir evlilik için çiftlerin birbirlerini mutlu etmesi gerekir. Çiftler birbirlerini tanıma aşamasındayken her anlamda çok özenli davranır. İlgini sevgisini belli eder. En güzel ya da en yakışıklı haliyle buluşmada yerini alır. Ancak çiftler evlendikleri zaman bazen birbirlerini ihmal edebilir. Bu durumda da mutsuzluklar ortaya çıkar. Evliliğinizin her anını mutlu ve huzurlu geçirmek istiyorsanız eşinize gereken özeni göstermeniz gerekir. Eşinizi mutlu etmenin yollarını arıyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

Evliliklerde her anı mutlu geçirmek mümkün olmaz. Çiftler arasında sorunlar ve anlaşmazlıklar meydana gelebilir.

Orta bir yol bulup uzlaşmak için doğru bir iletişim dili kullanmak gerekir. Bunun yanı sıra eşinizi mutlu etmeye çalıştığınızda da çok güzel bir ilişkiniz olabilir. Eşinizi mutlu ettiğinizde size karşı daha çok bağlanır. Peki, eşinizi mutlu etmenin yolları nelerdir? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

EŞİNİZE İLGİ GÖSTERİN

Uzun süre devam eden ilişkilerde ve evlilikler çiftler partnerlerinin ilgisizliğinden şikayetçi oluyor. Evliliğin ilk başlarında sürekli beraber olduğunuz ve birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz eşinize olan ilginizi artık göstermiyorsanız toparlanmanın vakti geldi.

Eşinize ilk zamanlarda olduğu gibi ilgi gösterin. Onu önemsediğinizi hissettirin. Her gün ona iltifatlar ederek kendisini iyi hissetmesini sağlayın. Eşinize ilgi gösterdikçe daha mutlu bir evliliğe sahip olduğunuzu göreceksiniz.

GÜVEN SAĞLAYIN

Mutlu bir evliliğin altın kurallarından biri çiftleri birbirlerine olan güveni. Eşler birbirlerine her zaman gözü kapalı güvenmek ister. Bu sebeple evliliğinizde eşinizin güvenini zedeleyecek davranışlarda bulunmayın.

Sadece onun güvenini kazanmaya çalışarak hareket edin. Her zaman yanında olduğunuzu hissettirin. Zor zamanlarda her şeyin üstesinden beraber geleceğinize inanmasını sağlayın. Eşin size güvendikçe aranızdaki bağ daha güçlü hale gelir.

SÜRPRİZLER YAPIN

Eşinizin hiç beklemediği bir anda yaptığınız sürpriz ilişkinizi canlı tutmanızı sağlar. Küçük sürprizlerle eşinizin yüzünü güldürebilirsiniz.

Hiç beklemediği bir anda tatil organize edin ya da çok sevdiği bir restorana yemeğe götürün.

Özel günler dışında da çiçek ya da hediye alın. Bu davranışlarınız sayesinde eşiniz sizin için ne kadar önemli olduğunu hisseder. Böylece aranızdaki sorunlar hem kolay çözülür hem de daha sağlıklı bir ilişkiniz olur.

CİNSELLİĞE "HAYIR" DEMEYİN

Mutlu bir evlilik istiyorsanız cinsel yaşamınızın aktif olması gerekir. Çiftler yatak odasında birbirleriyle daha çok yakınlaşır ve iyi iletişim kurar.

Cinsel hayatınız hareketli oldukça aranızdaki bağ daha kuvvetli hale gelir. İlişkinizdeki tutku ve heyecan artar.

Birbirinizi her an arzulamanız ve özlemeniz ilişkinizi daha güzel hale getirir. Bu sebeple cinselliğe "hayır" diyerek partnerinizi kendinizden uzaklaştırmayın. Eşinizle keyifli anların tadını çıkarın.

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20/08/2022 17:16