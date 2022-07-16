Eşinizi nasıl mutlu edebilirsiniz?

Mutlu bir eş, daha mutlu bir yaşam anlamına gelir. Peki, eşinizi gerçekten nasıl mutlu edebilirsiniz? Gerçek mutluluk ve aşk için bu tavsiyelere kulak verin.

1. Ona saygı gösterin

Düşüncelerine, duygularına, inançlarına, fikirlerine, önceliklerine, değerlerine, işine, hobilerine, isteklerine, ihtiyaçlarına ve zamanına, sizinkine saygı duymasını istediğiniz kadar saygı gösterin. İster inanın ister inanmayın, çoğu erkek, bu şeyler istedikleriyle herhangi bir şekilde çeliştiğinde, eşlerinin düşüncelerini, duygularını, inançlarını, fikirlerini, önceliklerini, değerlerini, işlerini, hobilerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve zamanını çabucak küçümser.

Çoğu erkek veya kadın için kasıtlı değildir çünkü başka bir erkeğe böyle davranırlar. Başka bir erkeğin onlara hayır demesini beklerler. Ama unutmayın, eşiniz sizin gibi düşünmüyor, bu yüzden gündeminizi sürekli onunkinin önüne attığınızda saygısız hissediyor.

2. Sorulmadan adım atın

Evinize ve ailenize bakmak ikinizin de sorumluluğundadır çünkü ikisi de sizindir. Bu yüzden sorulmadan içeri girin.

Ne yapılması gerektiğine dikkat edin ve sadece yapın. Onu yaptığınız için sizi övmesini beklemeyin, ailenizi ve evinizi korumak için işleri yaptığı için onu övdüğünüzden daha fazla beklemeyin.

3. Birlikte kaliteli zaman geçirin

Şimdi onun kaliteli zaman fikri sizinkinden farklı olabilir, bu yüzden emin olun ve sadece sizi memnun etmek için sizinle yaptığı şeyleri değil, yapmaktan gerçekten zevk aldığı şeyleri yapın.

4. İyi bir dinleyici olun

Çoğu kişi, eşini memnun etmek için dağlara tırmanmaları veya olağanüstü bir şey yapmaları gerektiğini düşünür.

Eşinizin sadece istediği şey bazen stresli bir gün geçirdiğinde tek istediği onu sabırla dinleyecek biri. Dinleyicisi olun, yargılamayın ve size açılarak gevşemesine izin verin.

Öneriler vermeye veya sorunlarını çözmeye çalışmayın. Kulaklarınızı açık tutun ve sadece dinleyin ve işi bittiğinde, daha iyi hissetmesi için ona kocaman sarılın. Bu aynı zamanda karınızı kızgın veya kasvetli olduğunda nasıl mutlu edeceğinizdir.

5.Ona her gün sarılın

İşten eve döndüğünüzde, ona sarılmayı ilk önceliğiniz yapın. Belki bir öpücük ekleyin ve tam orada kazanan bir bonusunuz var. Düzenli bedensel temas, uzun süreli ve tatmin edici romantik ilişkilerin bel kemiğidir. Bunu hatırla.

6.Ona daha çok iltifat edin

Eşinizi arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla veya başka herhangi bir sosyal çevreyle tanıştırmayı düşünüyorsanız, bunu bir iltifatla yaptığınızdan emin olun. Sizin için küçük bir başarı olabilir ama eşiniz için çok şey ifade ediyor. Halka açık bir iltifat, onu daha iyi olan yanınız olarak kabul ettiğinizi ve onunla olan ilişkinize değer verdiğinizi gösterir. Eşinizi her gün mutlu etme konusunda ciddiyseniz bunu yapın.

Bu habere tepkiniz:



16/07/2022 20:49