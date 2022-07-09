Eşinizin size değer vermesini sağlayacak taktikler

İster aşk evliliği, ister görücü usulü evlilik olsun, eşlerin birbirine değer vermesi ve saygının hiç bitmemesi önemlidir. İlişkinizde sevgi, saygı ve önemin kaybolması durumunda, bu 5 taktiği kullanın. Her şeyi denemeden asla pes etmeyin.

Onlara size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın

Birinin size iyi davranmasını istiyorsanız, sizin de onlara aynı şekilde davranmanız zorunludur. İyi davranışı takdir edin, almak istediğiniz eylemleri yansıtın. Partneriniz sizin için bir şey yaparsa ona teşekkür edin ve bir süre sonra aynı davranışa karşılık vermesini izleyin.

Hemen pes etmeyin, ancak sınırlarınızı koruyun

Partnerinize karşı iyisiniz, ancak sorun, onlar için hafife alınan biraz fazla şey yapıyor olmanız olabilir mi? Buradaki en iyi yol, bu şeyleri yapmayı bırakmaktır. İlk başta onları incitecek ama daha sonra neyi kaçırdıklarını anlayacaklar. Kendi cömertliğiniz için standartlar belirleyin.

Eşinizin sizi takdir ettiği tek bir an olmaması o kadar da kötü olamaz. O anı hatırlayın, o anın kıymetini bilin. Bu, partnerinizin yaptığı küçük şeyleri fark ettiğinizi bilmesini sağlayacaktır.

Kendi hobilerinize yaşamınıza öncelik verin. Siz kendinize ne kadar değer verirseniz o kadar değer görürsünüz. Sırf sizinle birlikte gitmiyor diye dışarı çıkmaktan veya çok sevdiğiniz aktiviteleri yapmaktan vazgeçmeyin. Hobilerinize devam edin, mutlulukları için onların hayatına bağlı olmadığınızı onlara bildirin.1

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09/07/2022 17:32