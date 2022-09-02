Eşinizle etkili iletişim kurmak için 8 ipucu

Erkeklerin iletişim dili kadınlardan farklıdır. Bazen kocanızla konuşurken sizin dilinizi konuşup konuşmadığını merak ettiniz mi? Sen konuşurken o kadar şaşkın görünüyor ki, söylediğin tek bir kelimeyi bile duymadığına ikna oldun mu? Erkeklerin ve kadınların farklı iletişim biçimleri hakkında yazılmış bir dizi kitap var. İşte "cinsiyet dili engelini" aşmanıza ve siz ve kocanız arasındaki konuşmanın akmasını sağlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları...

“Büyük” bir konu hakkında konuşmanız gerekiyorsa, bunun için bir zaman planlayın.

İçinizden biri iş için kapıdan dışarı fırlıyorsa, çocuklar dikkatinizi çekmek için çığlık atarken ev altüst olmuşsa veya oturup kendinizi ifade etmek için sadece beş dakikanız varsa verimli bir konuşma yapamazsınız.

Bunun yerine bir randevu ayarlayın, bir bakıcı kiralayın, evden çıkıp sakin ve dikkat dağıtıcı olmayan bir yere gidin ve konuşmaya başlayın. Bu tartışmaya ayıracak birkaç saatiniz olduğunu bilerek rahatlayabilirsiniz.

Isınma cümleleri ile başlayın

Siz ve kocanız önemli bir konu hakkında konuşmak için zaman ayırdınız.

Hemen konuya girmeye ve tartışmaya başlamaya hazır olabilirsiniz. Bununla birlikte, kocanızın eldeki sorunu çözmeye başlamadan önce biraz ısınmaya ihtiyacı olabilir. Küçük bir dürtme ile başlayarak ona yardım edebilirsiniz.

Hanehalkı finansmanı hakkında konuşacaksanız, “Paramızı yönetme şeklimiz hakkında sizi en çok endişelendiren şey nedir?” “Kırıldık! Asla bir ev satın alamayacağız!” İlki onu sıcak bir şekilde sohbete davet ediyor. İkincisi istikrarı bozuyor ve onu baştan savunmaya geçirecek.

Söylemeniz gerekeni söyleyin ve konuya devam edin

Erkeklerin ve kadınların farklı konuşma biçimleri üzerine yapılan araştırmalar, kadınların bir sorunu veya ele alınması gereken bir durumu tanımlarken aşırıya kaçma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Konuşmanın amacından uzaklaşabilecek ilgili hikayeleri, geçmiş tarihi veya diğer ayrıntıları getirerek devam ederseniz, kocanız uzaklaşabilir. Burası "bir erkek gibi" iletişim kurmak ve konuya basit ve net bir şekilde gelmek isteyebileceğiniz yer

Kocanıza ne dediğini duyduğunuzu gösterin

Kocanızın sizinle paylaştığı şeyleri doğrulamanız önemlidir.

Erkekler konuşmaya alışkındır, ancak çok azı dinleyicilerinin söylenenleri duyduğunu kabul etmesine alışıktır. “Bizden daha iyi para yöneticisi olmamızı istediğinizi duydum”, kocanıza söylediklerine odaklandığınızı gösteriyor.

Çatışma çözümü için: Adil bir şekilde savaşın

Bütün evli çiftler kavga eder. Ama bazıları diğerlerinden daha iyi savaşır. Peki, çatışmalı durumlarda kocanızla nasıl iletişim kuracaksınız?

Kocanızla çatışırken, her şeyi adil, yerinde tutun ve çözüme doğru ilerleyin. Çığlık atmayın, ağlamayın, suçlama oyunu oynamayın ya da “HER ZAMAN [sizi rahatsız eden ne yaparsa yapsın]” veya “HİÇBİR ZAMAN [her ne yapmasını istiyorsanız onu]” gibi ifadeler kullanmayın. Temiz bir şekilde iletişim kurmak, acil çatışmanın kaynağı olan konuyu ele almak ve ihtiyaçlarınızın ne olduğunu ve bunun nasıl çözülmesini istediğinizi belirtmek istiyorsunuz.

Sonra bunu kocanıza verin ve ona çatışmayı nasıl gördüğünü sorun.

İhtiyaçlarınızın ne olduğunu tahmin etmesine izin vermeyin

Kadınların ihtiyaçlarını dile getiremediklerini hissetmek tipiktir.

Güzel bir yüz takınmak ama içten içe düşmanlık hissetmek, bir durumda takılıp kalmanın kesin bir yoludur. Birçok koca “Sorun ne?” diye soracaktır. sadece "Hiçbir şey. Hiçbir şey." Çoğu erkek bu cevabı gerçek olarak kabul edecek ve yoluna devam edecektir. Bununla birlikte, çoğu kadın, sorunlar oluşana ve bir düdüklü tencere gibi sonunda patlayana kadar içindeki sorunu çözmeye devam edecektir. Kocanız sizi ne kadar iyi tanırsa tanısın akıl okuyucu değil.

İçinizde olup bitenleri dışa vurmaktan siz sorumlusunuz.

Kocanızla dürüst ve açık bir şekilde iletişim kurarak, sizi rahatsız eden her şeyi çözmeye bir adım daha yaklaşırsınız.

İhtiyaçlarınızı doğrudan ve anlaşılır bir dille ifade edin

Bu, bir önceki ipucu ile ilgilidir. Kadınlara doğrudan konuşmanın kadınsı olmadığı öğretildiği için, çoğu zaman bir şifre kırıcıyı deşifre eden “gizli” isteklere başvururuz. Mutfağı temizlemek için yardım istemek yerine “Bu pis mutfağa bir dakika daha bakamam!” diyoruz.

Kocanızın beyni sadece "Dağınık bir mutfaktan nefret eder" ifadesini duyar, "Belki de temizlemesine yardım etmeliyim" değil. Kocanızdan size yardım etmesini istemekte yanlış bir şey yok. “Gelip mutfağı temizlememe yardım ederseniz çok sevinirim”, kocanızdan size yardım etmesini istemenin tamamen kabul edilebilir ve açıkça ifade edilmiş bir yoludur.

Kocalar, yaptıkları iyiliklerin karşılığını verdiğinizde daha iyisini yaparlar.

Kocanız, ona sormanıza gerek kalmadan ev işlerine yardım etti mi?

Arabanızı bir ayar için mi aldı, böylece zorunda kalmayasınız? Sizin için yaptığı tüm küçük ve büyük şeyler için takdirinizi göstermeyi unutmayın. İçten bir teşekkürden telefonuna gönderilen sevgi dolu bir metne kadar hiçbir şey tanınma gibi iyi eylemleri pekiştiremez.

“ Kocanızla nasıl iletişim kurarsınız?” sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biri. olumlu geribildirim veriyor ve en küçük çabaları bile cömertçe kabul ediyor.

Olumlu geribildirim, tekrarlanan olumlu eylemler üretir, bu nedenle iyi yapılan işler için teşekkür ve iltifatlarda cömert olun.

Çoğu zaman erkekler ve kadınlar ortak bir dili paylaşmıyor gibi görünse de, yukarıdaki ipuçlarından bazılarını kullanmak bu iletişim boşluğunu kapatmaya ve kocanızla daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olabilir. Ve tıpkı bir yabancı dil öğrenmek gibi, bu teknikleri ne kadar çok kullanırsanız, kendinizi kocanızın anlayacağı ve takdir edeceği şekillerde o kadar iyi ifade edebilirsiniz.

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02/09/2022 21:15