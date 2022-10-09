Eşinizle iyi iletişim kurmak için 5 ipucu

İletişim eksikliği hayal kırıklığına, kırgınlığa ve kavgalara yol açar ve hatta evliliğinizin bozulmasına neden olabilir. Eşinizle iyi iletişim kurabilmek ortaya çıkacak sorunların çözülebilmesini kolaylaştıran en önemli etkendir.

Muhtemelen daha önce, iletişimin herhangi bir evliliğin anahtarı olduğunu duymuşsunuzdur; bu o kadar çok söylenen şeylerden biri ki aynı zamanda bir klişe haline gelip anlamını yitirebiliyor.

Evliliklerde açık ve net iletişim çok önemlidir.

Eşinizle nasıl konuşacağınızı ve tam tersini öğrendiğinizde, birbirinizi daha iyi anlarsınız ve tartışmaları çözmek ve gerginlikleri yatıştırmak daha kolay hale gelir.

İşte eşinizle iyi iletişim kurmanızı sağlayacak 5 ipucu

DİNLEMEYİ ÖĞRENİN

Partnerimizin her zaman konuştuğunu duyarız, ancak gerçekten ne sıklıkla dinliyoruz? İşitme ve dinleme çok farklı iki şeydir.

Kendinizi sürüklenirken, karınızın söylediklerine öfkenizi bastırırken veya bir fırsat bulur bulmaz söylemek istediklerinizi planlarken bulursanız, dinlemiyorsunuz demektir.

Eşinizle iletişimi geliştirmek için ilk ipucu, karınızın söylediklerini dinlemeyi öğrenmektir . Hem sözleriyle hem de beden diliyle ifade ettiği düşünce ve duygulara dikkat edin.

Aktif olarak dinlemek, yalnızca eşinizle olan bağınızı geliştirmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çevrenizdeki diğer kişilere karşı daha sabırlı olmayı öğrenmenize de yardımcı olur.

BİR ZAMAN AŞIMI SİSTEMİ KURUN

Karınızla iletişim kurarken, siz bir çözüme ulaşana veya bir kavgada patlayana kadar tartışmalar hız kesmeden devam etmek zorunda değildir.

Karınızla daha iyi iletişim kurmak için, bir tartışma sırasında nasıl hissettiğinize dikkat edin ve karınızdan da aynısını yapmasını isteyin. Araya ihtiyacınız olursa, “dur”, “mola”, “mola” veya “sakin ol” gibi söyleyebileceğiniz bir kelime veya kısa ifade üzerinde anlaşın.

İkinizden biri sinirli hissediyorsa veya bağırmanın veya kırıcı şeyler söylemenin eşiğindeyse, zaman aşımı ifadesini kullanın ve tekrar sakinleşene kadar ara verin .

GERÇEKTEN SÖYLENMESİ GEREKENİ SEÇİN

Dürüstlük ve açıklık herhangi bir evlilikte hayati öneme sahiptir, ancak bu, aklınıza gelen her şeyi söylemeniz gerektiği anlamına gelmez. Sağduyu, iyi iletişimin önemli bir parçasıdır.

Hayal kırıklığından, öfkeden ya da sadece saldırmak istemekten doğan bir şey söylemek istiyorsanız, onu geri tutun. Günlük tutmak, hatta bir yastığa vurmak veya yoğun bir spor turu yapmak gibi onu çıkarmanın başka bir yolunu bulun.

EMPATİ YAPMAYI UNUTMAYIN

Eşinizin size ne söylediğini düşünün ve bunun onu nasıl hissettirebileceğini sorun. Tabii ki, bunu sormak için en iyi kişi, yukarıda tartışıldığı gibi, eşinizdir, ancak kendinizi onun yerinde hayal etmeniz de yardımcı olur. Birkaç dakikanızı ayırın ve neler olup bittiğine ve karınızın bu konuda nasıl hissettiğine odaklanın.

Şu anda onun durumunda olmak nasıl olurdu bir düşünün. Empati geliştirmek , evliliğinizin geri kalanında daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır ve onun bakış açısını anlayamasanız bile, hayal kırıklığına güvenin; belki sebepleri onun için geçerlidir. Anlamasanız bile bakış açısına saygı gösterin.

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09/10/2022 17:41