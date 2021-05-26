Eşinizle Para Hakkında Konuşurken İşe Yarayacak İpuçları

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26/05/2021

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Eşinizle Para Hakkında Konuşurken İşe Yarayacak İpuçları

İlişkinizde para konularını konuşuyor musunuz? Peki nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte işinize yarayacak ipuçları:

Tutum ve Niyetinizi Kontrol Edin

“Yargılamak yok…” ile başlayıp yargılayarak sonlanan diyaloglar sohbetinizi geliştirmeyi engeller. Sözlerinize sadık kalın.

Kırılganlıklarınız İçin Yardım Alabilir, Onları Güçlendirebilirsiniz

Hassas konularınız hakkında kolay sorular sorarak yardım alma sürecinizi hızlandırın. Örneğin, “Finansal durumumuz bir süredir aklımı kurcalıyor, bu konuda benimle konuşmak ister misin?” Ne demişler, bir elin nesi var iki elin sesi var!

Değişime Kendinizden Başlayın

“Kimseyi değiştiremezsiniz…” cümlesini hatırlayın. Sevgilinizi değişiminize veya hedefinize ulaşmanıza destek olmaya davet edin.

Hayal Takımınız

Aile kurmak ve nesilden nesle bir varlık yaratmak takım gayretidir. Hepsi iş birliği ve şefkatle ilgili. Takımınızı güçlendirmek için birbirinizle olan iletişiminizi güçlü tutun.

26/05/2021 17:41
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TAGS: yaşam, evde yaşam, haberkibris
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