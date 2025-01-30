Esir takasının üçüncü turunda Gazze'deki 3 İsrailli esir Kızılhaça teslim edildi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
30/01/2025

Esir takasının üçüncü turunda Gazze'deki 3 İsrailli esir Kızılhaça teslim edildi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger ile ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esir de serbest bırakıldı.

İsrailli kadın asker esir Berger, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya kentinde Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edildi ve İsrail'e ulaştı.

Yehud ve Moses ile 5 Tayland vatandaşından oluşan 7 esir ise Han Yunus kentinde Hamas'ın Gazze'deki öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın evinin bulunduğu bölgede yoğun kalabalık eşliğinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrail ordusu, 2'si İsrailli, 5'i yabancı 7 esirin Gazze'de Kızılhaç tarafından teslim alınarak yola çıktığını açıkladı.

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 110 Filistinli esir serbest bırakılacak. Söz konusu 110 Filistinli esirin 30'unu çocuk, 32'sini müebbet hapis ve 48'ini de ağır hapis cezasına çarptırılan isimler oluşturuyor.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ilk 2 turunda Gazze'deki 7 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 290 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü: İşte kuleyle pilotların son konuşması

HK DÜNYA

ABD'nin başkenti Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, piste yaklaşan bir yolcu uçağı Black Hawk model askeri helikopterle çarpıştı. American Airlines uçağında 64 kişinin olduğu, askeri helikopterde ise 3 askeri personelin bulunduğu açıklandı. Kule kayıtları, askeri helikopterin sivil uçak hakkında uyarıldığını gösteriyor ve ardından kaza meydana geliyor. Çarpışma Potomak Nehiri üstünde yaşandı ve CBS Televizyonuna göre, nehirden 18 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Havaalanı cuma gününe kadar uçuşlara kapatıldı.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.