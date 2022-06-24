ESK öğrencilerine ödüllerini İngiltere Prensi Edward verdi

İngiltere Prensi, Prens Edward, ESK öğrencilerine Duke of Edinburgh Bronz ve Gümüş ödüllerini vererek tebrik etti! Tören Lefkoşa’daki İngiliz Okulunda gerçekleşti

Duke of Edinburgh ödülü, özgüven ve takım çalışması becerilerini geliştiren zorlu bir görevi tamamlayarak, aynı zamanda yerel topluma katkı sağlayan öğrencilere verilir. Adanın dört bir yanındaki okullardan gelen başarılı öğrenciler, başarılarından dolayı Prens Edward tarafından şahsen tebrik edildi ve küçük gruplar halinde çalışarak edinmiş oldukları deneyimleri hakkında konuşmak için Kuzey Kıbrıs dağlarında yürüyüş ve kamp yapmak için davet edildiler. Bu süreçte öğrenilen değerli becerileri ve gönüllü projelerle yerel toplum üzerinde nasıl olumlu bir etki yarattıklarını görüştüler.

Bir ESK öğrencisi, Karpaz ve Girne'de yer alan SPOT Kaplumbağa koruma projesi' nde gönüllü olarak görev aldığı süreçte yaşadıklarını anlatarak, deneyimlerini prensle paylaştı. Prens bu yerel konuyla oldukça ilgilendi.

ESK Okul Müdürü Mr. Hector MacDonald

“ESK olarak Duke of Edinburgh Uluslararası Ödülüne tam altı yıldır, çok sayıda bronz, gümüş ve altın ödülün sahibi olarak katılmaktan gurur duyuyoruz. Ödüllerin teşvik edici güçlerine gerçekten değer veriyoruz ve genç insanların kendine güvenen ve insancıl bireyler olmalarına yardımcı olduklarına inanıyoruz. Öğrencilerimizin Prens Edward ile şahsen tanışma ve konuşma fırsatına sahip olmaları kesinlikle harikaydı!” dedi.

Bu habere tepkiniz:



24/06/2022 09:04