Eski AB Komisyonu üyesi Reynders kara para aklama şüphesiyle sorgulandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, Belçika polisi tarafından kara para aklama iddiasıyla sorgulandı, evlerinde arama yapıldı.

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan gazetesi Le Soir'ın haberine göre, Reynders'in şans oyunları aracılığıyla kara para akladığından şüpheleniliyor.

Reynders'in federal hükümette bakanlık yaptığı dönemden 2023'e kadar şans oyunları aracılığıyla kara para akladığından şüphelenen polis, Belçikalı siyasetçiyi sorguya aldı ve birkaç evinde arama yaptı.

İddia edilen olay Reynders'in AB Komisyonu üyesi ve bakan olduğu dönemde yaşandığı için Temsilciler Meclisi Reynders'in dokunulmazlığını kaldırana kadar yargılanmaktan muaf olacak.

Soruşturmanın 2023'ten bu yana devam ettiği belirtilirken başka şüphelilerin olup olmadığı bilinmiyor.

Reynders, 2019-2024 döneminde AB Komisyonu'nda adaletten sorumlu üye olarak, 1999'dan 2019'a kadar da sırasıyla federal hükümette maliye, dışişleri ve savunma bakanı olarak görev yapmıştı.