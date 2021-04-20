Eski ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale yaşamını yitirdi
Jimmy Carter döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Demokrat Walter Mondale, 93 yaşında hayatını kaybetti
20/04/2021
Mondale'nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada eski başkan yardımcısının Minnesota'da hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Açıklamada Mondale'nin ölüm sebebi belirtilmedi.
1977-1981 yılları arasında Jimmy Carter'ın başkan yardımcılığını yapan Mondale, Demokrat Parti'deki liberal kanadın önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu.
AA'nın haberine göre; Mondale, 1984 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Ronald Reagan'a tarihi bir farkla kaybetmiş, 50 eyaletin 49'unda rakibine yenilerek ABD siyasi tarihine geçmişti.