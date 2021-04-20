Eski ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale yaşamını yitirdi

Jimmy Carter döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Demokrat Walter Mondale, 93 yaşında hayatını kaybetti

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20/04/2021

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale yaşamını yitirdi

Mondale'nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada eski başkan yardımcısının Minnesota'da hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Açıklamada Mondale'nin ölüm sebebi belirtilmedi.

1977-1981 yılları arasında Jimmy Carter'ın başkan yardımcılığını yapan Mondale, Demokrat Parti'deki liberal kanadın önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu.

AA'nın haberine göre; Mondale, 1984 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Ronald Reagan'a tarihi bir farkla kaybetmiş, 50 eyaletin 49'unda rakibine yenilerek ABD siyasi tarihine geçmişti.

20/04/2021 09:56
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TAGS: Walter Mondale, amerika
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