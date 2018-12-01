Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

1989-1993 yılları arasında ABD başkanlığı yapan ve eski ABD Başkanı George W. Bush’un babası olan George H.W. Bush’un ölüm haberini sözcüsü Jim McGrath Twitter'dan duyurdu.



ABD'nin 43. başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği ifade edildi.



'Baba Bush'un eşi Barbara Bush geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetmişti. Eşini kaybeden Bush, enfeksiyon nedeniyle Houston'da hastaneye kaldırılmıştı.

GEORGE W. BUSH MESAJ YAYIMLADI



Bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.



Açıklamada, "Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben kayda değer 94 yıllık yaşamının ardından babamız Bush'un öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı." sözlerine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletlerinin 41'inci Başkanı olan George H.W. Bush, 1989 - 1993 yılları arasında görev yaptı. George H.W. Bush'un ardından başkanlığa Bill Clinton seçildi ve 20 Ocak 2001'de bu kez Bush'un oğlu George W. Bush ABD'nin 43'üncü başkanı oldu.