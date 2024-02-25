Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ın konuşmalarını taklit etti

ABD'de önümüzdeki Kasım ayında yapılacak seçimler önce Başkanlık yarışı kızıştı. Cumhuriyetçi partinin Başkan adayının belirleneceği ön seçimler sürüyor. Trump rakibi Niki Haley'yi kendi evi olan Güney Carolina'da yenmeyi başardı. Cumuriyetçilerin favori Başkan adayı olarak gösterilen Donald Trump ise geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'ndaki konuşması sırasında sahnede Başkan Joe Biden'ın taklidini yaparak, Biden'ı ti'ye aldı.

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