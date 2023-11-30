Eski Bakan UBP’li vekilden, Dinçyürek’e gönderme

Bir önceki sağlık bakanı UBP Girne milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, sabah saatlerinde sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın sivrisinekle mücadelede kimyasal sürece dönmesi ile ilgili haberlerin gündeme geldiği bir süreçte, Gürçağ’ın paylaşımı dikkat çekiyor.

Gürçağ, isim vermeden, “Biyolojik mücadele hayati önem taşır‼️‼️

Arılar yeryüzünden yok olursa, insanoğlu sadece dört yıl yaşayabilir. Daha nasıl izah edilebilir ki………..” diyerek, gönderisine arıların doğadaki önemini anlatan bir de bilgi görseli ekledi.