Eski Bakandan 'elektrik faturası' tepkisi

İş insanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı Tolga Atakan, yeni gelen elektrik faturalarına isyan etti.

ads ads ads ads
01/08/2022

ads
Eski Bakandan 'elektrik faturası' tepkisi

İş insanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı Tolga Atakan, yeni gelen elektrik faturalarına isyan etti.

Sosyal Medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Atakan, “Sürekliliği dahi olmayan elektriğe gelen fatura inanılmaz.. Elektriğin neden bu kadar pahalı olduğunu, üretimden hanelerimize gelene kadar zincire eklenen halkaları saymakla bitiremeyiz sanırım. Bu pahalılığın baş müsebbibi olan tilkilerin, horozların, farelerin, gufilerin, gargaların, çakalların, guru gahramanların.......... deyip 1 bardak soğuk su içiyorum.. Bize müstehak..” dedi.

01/08/2022 14:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: elektrik faturası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.