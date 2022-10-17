Eski balyaları yakarken yangın çıktı

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17/10/2022

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Eski balyaları yakarken yangın çıktı

Çukurova köyünde dün temizlik maksadıyla eski balyaların yakılması sırasında yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre, dün, saat 17.00 sıralarında, Çukurova’da Ağıllar bölgesinde, R.M.’nin (E-36)’nin, yetkili makamdan izinsiz ve gerekli emniyet tedbirlerini almadan, kendisine ait eski balyaları temizlik maksadıyla yakması sonucu yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 15 balya yandı.

R.M. hakkında yetkili makamdan izinsiz ateş yakma suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

17/10/2022 10:23
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TAGS: Eski balya, yangın, haber
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