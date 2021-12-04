Eski Başbakanlar UBP’de aday olmadı

Ulusal Birlik Partisi’nde 2022 erken seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sona erdi.

UBP’de 50 milletvekili adayı arasında yer almak için 85 aday başvuru yaptı.

Lefkoşa’da 25, Girne’de 22, Mağusa’da 18, Güzelyurt’ta 6 ve Lefke’de 3 kişi milletvekilliği adaylığı için müracaata bulundu.

UBP Genel Başkanlığı ve başbakanlık yapan Hüseyin Özgürgün ve Hamza Ersan Saner adaylık için başvurmadı.

Daha önce seçime katılmayacaklarını açıklayan Serdar Denktaş, Özdil Nami ve Hasan Topal ile birlikte seçimlere katılmayacak milletvekili sayısı 5’e çıktı.

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04/12/2021 11:09