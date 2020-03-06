Eski Başbakanlardan İrsen Küçük Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde Anılacak

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren İrsen Küçük için ölümünün birinci yıl dönümünde anma töreni düzenlenecek.

Küçük’ün hatırasını yaşatmak üzere, 9 Mart Pazartesi günü saat 13.30’da Boğaz Piknik Alanı karşısında oluşturulacak İrsen Küçük Hatıra Ormanı ağaç dikim etkinliği yapılacak.

Ölüm günü olan 10 Mart Salı günü ise saat 10.00’da Lefkoşa’da Devlet Mezarlığındaki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

Aynı gün 15.00’te de kendi evinde Mevlit-i Şerif okutulacak, 13 Mart Cuma günü öğle namazından önce de Hala Sultan Camii’nde mevlit okutulacak.

06/03/2020 15:21