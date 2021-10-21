Eski belediye başkanı Adalıer Halkın Partisi'ne katıldı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay eski Mehmetçik belediye başkanı Ahmet Beyazıt Adalıer'in Halkın Partisi'ne katıldığını duyurdu.

Mehmetçik bölgesinde uzun yıllar belediye Başkanlığı görevini yerine getiren yerel yönetimler konusunda tecrübesi ile bilinen Ahmet Beyazıt Adalıer de Halkın partisinin üyesi oldu.

Halkın Partisi Genel başkanı kudret Özersay tarafından yapılan açıklamada partiye katılımlarla daha da güçlendiklerini ve büyüklenmeden büyümeye devam edeceklerini vurguladı.

Uzun yıllar demokrat partide görev alan Adalıer İskele bölgesinde demokrat partinin en etkili isimlerinden birisi olarak biliniyordu. Bir süre önce demokrat partiden istifa eden Adalıer artık halkın partisi üyesi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özersay şu ifadeleri kullandı:

Ülke zor bir dönemden geçiyor, ortak paydada buluşup birlikte mücadele etmek lazım. Üç dönem üst üste Mehmetçik Belediye Başkanlığı yapmış olan sevgili Ahmet Beyazıt Adalıer artık Halkın Partisi üyesi. Memleketin sorunlarının çözümü için birlikte çalışacağız. #devam

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21/10/2021 17:09