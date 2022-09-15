Eski BM elçisi Alvaro de Soto: Kıbrıs çözümü hala mümkün

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nın Kıbrıs'taki eski temsilcisi Alvaro de Soto, barış planında çok fazla değişikliğe ihtiyaç olmayacağını iddia ederek Kıbrıs sorununa hala bir çözüm bulunmasının mümkün olduğunu söyledi.

De Soto, 1999'dan 2004'e kadar BM'nin Kıbrıs Özel Danışmanıydı Annan Planı'nı ve Nisan 2004'te referanduma yol açan Bürgenstock'taki müzakereleri yönetti. Kıbrıslı Rumların % 75,38'i red şeklinde planı reddetti, Kıbrıslı Türkler ise % 64,91 oranında planı kabul gördü.

Alvaro de Soto "Kabul ederlerse, her iki taraf için de daha kolay hale getirmek için (plan) değiştirilebilir. Çok fazla değişikliğe gerek olduğunu düşünmüyorum. Perulu diplomat Türk devlet televizyonu TRT World'e verdiği demeçte, [Kıbrıslı Rumlar] bu versiyonu reddettiler, ama belki revize ederlerse ve Kıbrıs Rum lideri onaylarsa plana karşı çıkmak yerine bu her şeyi değiştirir.

Bence her iki tarafın liderliği bunu yapmayı kabul ederse, gerektiği gibi değişiklik yapsalar bile yine de mümkün.”

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15/09/2022 22:07