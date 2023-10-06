Eski Çalışma İzni Başvurularının Tamamlanması için Son Başvuru Tarihi Açıklandı

ads ads ads ads
06/10/2023

ads
Eski Çalışma İzni Başvurularının Tamamlanması için Son Başvuru Tarihi Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı online.csgb.gov.ct.tr hizmet portalının tamamen devreye girebilmesi için eski sistemdeki başvuruların 18  Ekim'e kadar tamamlanması gerektiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 10 Nisan 2023’den bu yana; ön izin, ön izinden muaf, öğrenci çalışma izni ve uzatma, yatay geçiş işlemleri ile işçi ve işveren arasında yapılan hizmet akitlerinin, Bakanlık tarafından yenilenen online hizmet portalı olan online.csgb.gov.ct.tr adresinden gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Yenilenerek hizmet kapsamı genişletilen portalın, yurttaşların zaman kısıtlaması olmadan, çalışma hayatıyla ilgili tüm işlemlerini online olarak yapabilmelerine ve Bakanlığa bağlı kurumlara uğramadan, hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabilmelerine imkânı tanıdığı kaydedildi.

Bu kapsamda, eski sistem üzerinden başlatılmış olan izin işlemleri ve tamamlanmayan başvuruların 18 Ekim  tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müracaat edilerek tamamlanması gerektiği ifade edilirken, 18 Ekim’e kadar tamamlanmayan eski başvuruların iptal edilip geçersiz sayılacağı belirtildi.

19 Ekim tarihinden itibaren  yapılacak çalışma izni başvuruları  ise yeni sistem üzerinden yapılacak.

06/10/2023 14:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs, Eski Çalışma İzni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.