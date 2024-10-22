Eski DAÜ öğretmeninden orijinal Hollywood kaset bağışı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu'nda (YDİHO) İngilizce öğretmenliği yapmış İngiliz asıllı Paul Robinson, orijinal Hollywood video kasetlerini, DAÜ İletişim Fakültesi'ne bağışladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Robinson, DAÜ İletişim Fakültesi’ne farklı türlerden bin adet orijinal video kaseti, iki adet video oynatıcı ve bir adet CD dönüştürücü bağışladı.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanlığı, Hollywood’un altın çağından modern sinemaya kadar uzanan koleksiyonun, DAÜ İletişim Fakültesi arşivinde, sinema tarihi ve medya analizleri açısından önemli bir kaynak olacağı belirtildi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, bu değerli koleksiyonu fakülteye kazandırdığı için Paul Robinson’a teşekkür etti. DAÜ İletişim Fakültesi arşivinin zenginleşmesine büyük önem verdiklerini belirten Doç. Dr. Türksoy, öğrencilerin günümüz dijital çağından farklı olarak geçmişte video kasetlerinin nasıl kullanıldığını öğrenmeleri açısından da bu tür bağışların son derece değerli olduğunu söyledi.