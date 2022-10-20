Eski defterleri açtı: Ona hayranım

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow eski defterleri açtı, eski sevgilisi Brad Pitt hakkında konuştu. 50 yaşındaki Paltrow ile 58 yaşındaki Pitt, 1990’lı yıllarda üç yıl birliktelik yaşamış, 1997’de ayrılmadan önce de nişanlanmıştı. İkilinin şu anda iyi arkladaş olduğu biliniyor.

Brad Falchuk ile evil olan Paltrow, eski sevgilisi Brad Pitt ile arkadaşlıklarının şimdiki eşini nasıl etkilediğini de anlattı. Entertainment Tonight’a konuşan ünlü aktris, “Ayrıldıktan sonra bir süre arkadaş değildik, daha sonra bir şekilde birbirimizi yeniden bulduk. Aşağı yukarı 18, 19 yıl önce yeniden arkadaş olduk ve irtibatı koparmadık” dedi.

"BÜYÜK FANIYIM"

“Ona hayranım” diyen Paltrow, sözlerine şöyle devam etti:

“O harika bir insan. Muhteşem bir girişimci, çok yaratıcı ve çok iyi biri. Onu çok seviyorum. Büyük fanıyım.”

Brad Pitt ile arkadaşlıklarının eşi Falchuk’a nasıl hissettirdiğini de anlatan ünlü oyuncu, "Kocam muhtemelen ilişkimizdeki en az yargılayıcı, en güvenli taraftır. Dolayısıyla arkadaşlığımıza tamamıyla saygı duyduğunu düşünüyorum” dedi.

"HARİKA BİR KİMYAMIZ VAR"

"Muhtemelen benim hakkımda sevdiği şeylerden biri, bilinçli ayrılmaya inanmamdır. İster bir iş arkadaşınızla, ister bir eşle, ister bir erkek arkadaşla ayrılın, birine yatırım yaptıysanız, bunun olması gerektiğine inanıyorum” diyen Paltrow, “Bazen rahatsız edici olabilse de, bence bunun üzerinde çalışmak ve o kişinin hayatınıza kattığı değerle yeniden bağlantı kurmak güzel. Harika bir kimyamız var ve bu bir temelin büyük bir parçası. O yakınımdayken vücudum gerçekten iyi hissettiriyor, bu benim şansım” diye konuştu.

Paltrow, geçen yıl da eski eşi olan Coldplay’in solisti Chris Martin’le şimdiki ilişkisi hakkında konuşmuş, Martin için, “Benim erkek kardeşim gibi. O benim ailem. Onu seviyorum” ifadesini kullanmıştı.

Paltrow ile 45 yaşındaki Martin’in 18 yaşında Apple ve 16 yaşında Moses adında iki çocuğu bulunuyor.

Paltrow, eski eşiyle ilgili konuşurken, “Bana bu çocukları verdiği için ona çok minnettarım” demişti.

"BOŞANMAK İSTEMEDİM" İTİRAFI

Ünlü oyuncu bir başka röportajında Martin’den hiçbir zaman boşanmak istemediğini itiraf etmişti. Bir podcast yayınına katılan Paltrow, “Teorik olarak, çocuklarımın babasıyla evli olmamak istemiyordum. Ancak bu süreçte kendim hakkında hayal edebileceğimden daha fazlasını öğrendim” demişti.

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20/10/2022 09:43