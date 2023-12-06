Eski dostlar Inter Miami'de buluşuyor

Luis Suarez, Messi ile tekrar takım arkadaşı oluyor. Kariyerini Brezilya'da sürdüren Uruguaylı golcünün kulübü Gremio ile olan sözleşmesi, sona erdi.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun Messi'nin forma giydiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Inter Miami takımına transfer olması bekleniyor.

Miami Herald gazetesi, önümüzdeki günlerde 36 yaşındaki oyuncunun Inter Miami ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. Bu iddia gerçekleştiği taktirde Luis Suarez, ABD ekibinin daha önce Barcelona'da forma giymiş dördüncü oyuncusu olacak.

Ortakları arasında David Beckham'ın da yer aldığı pembe siyahlı kulüp, temmuz ayında Messi, Busquest ve Jordi Alba'yı transfer etmişti.

Luis Suarez, 2014 - 2020 yılları arasında Barcelona'da oynadıktan sonra Atletico Madrid'e transfer oldu. Ardından 2022 yılında Uruguay'ın Clup Nacional takımına geçen yıldız futbolcu, 6 ay sonra da Gremio'ya imza attı.

Tecrübeli santrfor, Brezilya ekibinde 52 maçta 24 gol 17 asistlik performans sergiledi.

Gremio formasını son kez pazar günü Vasco da Gama'yı 1-0 yendikleri maçta giyen Luis Suarez, takımının tek golünü attı.