Eski Eserler ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde Sahte Bilet Skandalı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde yaşanan usulsüzlüklere bir yenisi daha eklendi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve ekibinin devreye girmesiyle yolsuzluklar bir bir ortaya çıkıyor.

Daire Müdürü Fuat Azimli'nin görevden alınmasının ardından bu kez de sahte bilet satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Tarihi bir mekanın giriş biletlerini fotokopi ile kopyalayıp gelen turistlere satan ve bu yolla kazanç sağlayan bir memur bugün polis tarafından tutuklandı.

Konuyla ilgili olarak tutuklanan memurun ismi ve olayın ayrıntıları mahkeme sürecinde ortaya çıkacak.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Dokundukça çürümüşlüğün boyutu ortaya çıkıyor. Tarihi bir mekanın giriş biletlerini kopyalayıp gelen turistlere veren, topladığı parayı da cebine indiren bir şahıs bu sabah itibariyle polis tarafından tutuklandı, mahkemeye çıkarılacak.

Çok açık söylüyorum bu ve benzeri olayların üzerine gittiğimiz için bunlar ortaya çıkıyor. Bunların ve dahasının üzerine gideceğiz ve HİÇ TAVİZ VERMEYECEĞİZ. Polis tahkikatının hızlıca tamamlanması ve suç unsuru mahkeme tarafından tespit edildiği taktirde cezasını çekmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Kamu kurumlarında yolsuzluk yaparak kişisel menfaate tenezzül edenler aslında bu ülkenin ve Halkın geleceğini çalmaktadırlar. Görevimizin gereği olarak bunların üzerine KİMSEDEN ÇEKİNMEDEN kararlı şekilde gideceğiz.

05/11/2019 11:27