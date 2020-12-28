Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 4 Ocak’a kadar kapalı
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 4 Ocak tarihine kadar tedbir amaçlı kapatılma kararı alındı
28/12/2020
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 28 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişare sonucunda, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından faaliyetlerine ara verilmesine karar verildi.
Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre; Karar uyarınca, Lefkoşa’da bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nde vardiyalı olarak bekçilik görevini yürüten personel dışındaki tüm personelin, belirtilen tarihler içerisinde idari izinli sayılacak.