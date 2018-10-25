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Eski eşine 'karım' diyor!

Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, önceki gece Cihangir'de bir mekandaydı.

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25/10/2018

Eski eşine 'karım' diyor!

Arkadaş grubuyla yaklaşık 6 saat yemek yiyen Halil Sezai, gece yarısı mekanı terk etti. Ünlü şarkıcı, muhabirleri görünce "Nasılsınız? Benim buralara geldiğim yok. Evden çıkmıyorum. Allah size kolaylık versin" dedi.

Gazetecilerin "Eski eşinizle görüştüğünüz konuşuluyor. Bu doğru mu?" şeklindeki sorusuna, "Hangisiyle?" şeklinde cevap verdi. Muhabirlerin "Zehra Hanım'la" demesi üzerine Halil Sezai, "Hmm! Karımla, tabii ki. O benim canım. Siz harbiden ciddi misiniz lan! Kapatın şu kameraları lan. Bula bula bu soruyu mu buldunuz? Benim gündemle ne işim olur lan" diyerek bağırdı.

Daha sonra bindiği VIP araçla Cihangir'den ayrılan Halil Sezai, evinin yolunu tuttu.

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TAGS: Halil Sezai, magazin
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