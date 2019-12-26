Eski Eşine Silah Doğrultup Tehdit Eden Zanlı Tutuklandı

Tuzla'da alkol alıp eski eşine silah doğrultan Halil Teoman tutuklandı.

Eski eşine hitaben “seni vuracam” deyip silah doğrulttu

Eski eşi ile tartışan Halil Teoman aracının bagajında bulunan av tüfeğini alarak eski eşine doğrulttu. "Seni vuracağım" diye bağıran Halil Teoman şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

(MHA)

26/12/2019 11:54