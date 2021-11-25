Eski eşini darp etti!

Gazimağusa’ da kendi ikametgahlarının salon odasında oğullarının sigara içmeleri konusunda çıkan tartışmada o dönemde ayrılma aşamasında olduğu eşini boğazından tutup yere düşürmek suretiyle darp eden M.Ö. uzun süren bir arama sonrası tutuklandı.

Zanlı bugün ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren bayan polis memuru Meltem Uçar, olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, 22.10.21 tarihinde Gazimağusa ’da, kalmakta oldukları ikametgahın salon odası içerisinde çocuklarının sigara içme konusunda çıkan tartışmada, zanlının o dönemde ayrılma aşamasında olduğu eşinin boğazını sıkıp yere yatırmak üzere darp ettiğini belirten tanık polis, uzun bir aradan sonra zanlının derdest emri gereği 24.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının 2021 yılı içerisinde benzeri suçtan aleyhine dosya tanzim edildiğini ve teminata bağlandığına dikkat çeken tanık, aleyhindeki suçlamadan zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Tahkikatın tamamlandığını belirten tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla önceden teminatlı olan zanlının yeniden teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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25/11/2021 18:18