Eski eşini taciz eden şahıs teminata bağlandı

Gazimağusa’da kullanımındaki cep telefonundan eski eşinin kullanımındaki cep telefonuna mesaj atmak suretiyle cinsel taciz ve telefonda taciz suçu işleyen M.Y. aynı gün şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren bayan polis memuru İzlem Kasap olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. 27.03.22 tarihinde saat 11.50 raddelerinde zanlının kullanımındaki cep telefonundan eski eşinin kullanımındaki cep telefonuna eve gitmediği gerekçesiyle mesaj atmak suretiyle telefonda cinsel taciz ve telefonda taciz suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını söyleyen tanık, işlemiş olduğu suçtan dolayı kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme imkânı olmadığına dikkat çeken tanık, T.C vatandaşı olup çalışma izniyle KKTC’ de bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 7 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 şahsın 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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28/03/2022 18:59