Eski eşinin çıplak görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Eski eşinin çıplak videosunu akrabalarına gönderip, ülkeden gitmesi yönünde tehdit eden Batuhan Çetinyürek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının polise verdiği adresin yanlış çıktığı, evinde arama yapılamadığı belirtildi.

Özel hayatın gizliliği ihlal suçundan dün Girne’de mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında bir gün ek süre alındı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Fatoş Savaşır, zanlının eski eşi 21 yaşındaki A.Ö.’nün şikâyeti üzerine tutuklandığını söyledi.

Savaşır, zanlının eski eşinin çıplak videolarını whatsapp aracılığıyla A.Ö’ye gönderdiğini ve “Eğer KKTC’yi terk etmezsen elimdeki diğer çıplak fotoğrafları ve videoları ailene ve herkese yayarım”diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Savaşır, .A.Ö.’nün ifadesinde konu resim ve videoların kendisinden izinsiz çekildiğini söylediğini, ayrıldığı eski eşiyle bir ara barışma aşamasına geldiklerini, bu görüntü ve fotoğrafların o zaman zanlı tarafından temin edildiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının daha sonra söz konusu görüntüleri A.Ö.’nün annesi ile kuzenine gönderdiğini belirtti.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, söz konusu görüntüleri kendisinin göndermediğini ve başkası tarafından gönderildiğini öne sürdüğünü kaydeden Savaşır, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutuklama emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapılamadığını, çünkü zanlının polise yanlış adres verdiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıya evin bulunup arama yapılacağını belirterek,1 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.