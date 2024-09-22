Eski eşinin yeni aşkını ilk Mehmet Aslantuğ öğrenmiş

Mehmet Aslantuğ'la 27 yıllık evliliğini 1 yıl önce bitiren Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçen ay Bodrum'da tatil yapan çift, gözlerden uzak olmayı tercih etmiş, kimsenin fotoğraflarını çekemeyeceği yerlerde bulunmuştu.

İkilinin aşkı tam gaz devam ederken Mehmet Aslantuğ eski eşinin yeni aşkıyla ilgili 'Magazin Burada' muhabirine konuştu.

Aslantuğ "Arzum ilişkisini ilk bana söyledi, haberim var. Benim hayatımda biri yok, olursa açıklarım" ifadelerini kullandı.