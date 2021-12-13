Eski eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle bir kişinin burun kemiğini kırdı

Gazimağusa’da bir sokak üzerinde eski eşiyle ilişki yaşadığı şüphesiyle M.V. isimli şahsın yüzüne birçok kez yumrukla vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan F.Z tutuklandı.

Tutuklanan zanlı bugün “vahim zarar ve ciddi darp” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Arif Toroslu’yu tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 11.12.21 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir sokak üzerinde karşılaştığı ve eski eşi ile ilişki yaşadığını düşündüğü M.V. isimli şahsın yüzüne birçok kez yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Şikayetçinin önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Toroslu, zanlının 12.12.21 tarihinde kendi isteğiyle polise geldiğini ve tutuklandığını söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında kamera kayıtlarındaki incelemelerin henüz tamamlanamadığına dikkat çeken Toroslu zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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13/12/2021 19:58