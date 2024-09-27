Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı: Ayaklarıma sıktılar

Futbol yorumculuğu yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a, Youtube programı sonrası silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, program çekimi sonrası silahlı saldırıya uğradı.

Ayağından vurulan Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki mevcut yönetimine yaptığı eleştiriler ile dikkat çeken Serhat Akın, yapılan saldırının fotoğrafını da paylaştı.

Serhat Akın, Galatasaray derbisinin ardından "Ali Koç resmen rekabeti bitirdi ya! Galatasaraylılar artık Fenerbahçe'yle dalga bile geçmiyor. Bildiğin üzülüyorlar ya! Sen ne ara 3 yemeye alıştın? Bu ne ara normalleşti? Biz bunu söyleyince Fenerbahçe düşmanı oluyoruz" yorumunda bulunmuştu.

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe kadrosunda yer alan Serhat Akın, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 154 maça çıkmıştı. Serhat Akın, 16 kez de A Milli Futbol Takımı formasını terletmişti.

FENERBAHÇE KINADI

Fenerbahçe resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Açıklamada

"Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" denildi.