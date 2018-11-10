Eski First Lady Obama ilk kez anlattı: Onu hiç affetmeyeceğim

Eski Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama 13 Kasım'da satışa sunulacak kitabı öncesi ABC kanalında yayınlanan Good Morning America programına konuştu. Yarın yayınlanacak mülakatın bir bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.

Michelle Obama, Barack Obama ile çocuk sahibi olmaya çalıştıkları dönemde yaşadıkları zorlukları anlattı. 54 yaşındaki Obama 20 yıl önce düşük yaptığında kendini tamamen kaybolmuş ve yalnız hissettiğini söyledi. Daha sonra eşi ile tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklayan Obama, bugün 17 ve 20 yaşlarında olan kızlarını bu sayede kucağına aldığını belirtti.

Michelle Obama kitabında Chicago'da büyüdüğü yıllarda bugünlere nasıl geldiğini, maruz kaldığı ırkçılığı ve ABD'nin ilk siyahi First Lady'si olarak yaşadıklarını anlatıyor. Beyaz Saray yıllarından da bahseden Michelle Obama, Donald Trump'a olan öfkesini de saklamamış.

ÇILGINCA EĞİLİMLERİ VAR

Donald Trump'ın yıllarca süren ve Barack Obama'nın Amerika vatandaşlığını sorgulayan doğum belgesi polemiğini ve bunun kampanya sürecinde malzeme olarak kullanılmasını yobazca ve tehlikeli olarak nitelendiren Michelle Obama, Trump'ın radikal ve çılgınca siyasi eğilimleri olanları özellikle kışkırtmaya çalıştığını yazdı.

Michelle Obama, “Doğum belgesi olayı kötü niyetli ve apaçık yobazca ve yabancı düşmanı tarafı olan bir meseleydi. Çılgınca siyasi eğilimleri olan garip tipleri kasten kışkırtma amacı taşıyan tehlikeli bir girişimdi” dedi. Michelle Obama “Aklı selim düşünemeyen birisi tabancasını alıp Washington'a gelse, kızlarımızın peşine düşse ne olacaktı? Donald Trump bu düşüncesiz imalarıyla ailemin güvenliğini tehlikeye attı. Bu sebeple onu hiç affetmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Trump'ın başkanlık seçimini kazandığında şoke olduğunu ve kendini tutmaya çalıştığını belirten Obama, kadınların Hillary Clinton yerine kadın düşmanı bir başkan seçmesine inanamadığını da dile getirdi.

Michelle Obama kitabının tanıtım turuna, Chicago'da binlerce kişinin katılacağı özel bir etkinlikle başlayacak. Etkinliğin moderatörlüğünü de eski Başkan Barack Obama'ya seçim kampanyasında sık sık destek veren televizyon yıldızı Oprah Winfrey yapacak.