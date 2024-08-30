Eski First Lady’den ilk first lady için anlamlı paylaşım

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30/08/2024

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Eski First Lady’den ilk first lady için anlamlı paylaşım

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın eşi Oya Talat, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ı andı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. “Dönemin siyasilerinin eşleriyle farklı siyasi düşüncelerimize rağmen insanca iletişim kurmuş olmayı başaran birisi olmak hedefimdi ve hala daha öyle davranmaya devam ediyorum. Bu da benim yaşam felsefem. Farklılıklar olacak ama insanlık başka.” İfadelerini kullanan Oya Talat, Aydın Denktaş için “Huzur içinde uyusun annemiz” dedi. Söz konusu paylaşım “Siyasette görmek istediğimiz tablo” olarak yorumlandı.

30/08/2024 21:07
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