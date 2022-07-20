Eski futbolcu Maxi Lopez İngiltere'de kulüp sahibi oldu

Futbolculuk döneminde adı zaman zaman skandallarla anılan Maxi Lopez, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.



Geçen yaz profesyonel futbol hayatını sonlandıran 38 yaşındaki Lopez, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Birmingham City'nin yeni sahibi oldu. Maxi Lopez böylece Ada'nın ilk Arjantinli kulüp patronu unvanını aldı.

- Anlaşmanın detayları



Kulübün eski sahibi Paul Suen'in piyasaya sürdüğü hisseler, Maxi Lopez'in de üyesi olduğu yatırım grubu tarafından satın alındı. Daily Mirror'a göre satış bedeli 30 milyon sterlin.



Anlaşmada Maxi Lopez'e ek olarak Maxco Capital'in sahibi ve Global Stars Management direktörü iş insanı Christian Codoma da yer alıyor.



147 yıllık bir tarihie sahip olan Birmingham City FC, 1962-63 ve 2010-11 sezonlarında lig kupasını kazanma başarısı gösterdi. Kulüp 12 yıldır yeniden Premier Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor.



Geçen sezon küme düşmenin eşiğinde kalan Birmingham City, yeni yatırımlarla üst sıraları hedefliyor.



- Maxi Lopez'in kariyerindeki Mauro Icardi detayı



Maxi Lopez özel hayatıyla futbol gündeminin zirvesine yerleşmişti.



Maxi Lopez'in Sampdoria'da oynadığı yıllarda takım arkadaşı Mauro Icardi ile yakınlığı biliniyordu. Aynı dönemde Mauro Icardi o yıllarda Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile birlikte oldu.



Yaşananların ardından Maxi Lopez ile Wanda Nara ayrılmış, Mauro Icardi de Wanda Nara ile birlikteliğini evliliğe taşımıştı.



- Maxi Lopez'in futbol kariyeri



River Plate altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu Barcelona ve Milan gibi kulüplerin yanı sıra Mallorca, Gremio, Catania, Sampdoria, Torino, Udinese, Chievo ve Vasco da Gama gibi takımlarda da görev yapmıştı.

Bu habere tepkiniz:



20/07/2022 09:18