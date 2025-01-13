Eski Gazimağusa anayolu kavşağından, Kaskon Beton Santraline kadar olan kısım trafiğe kapatılıyor

Eski Gazimağusa ana yolu kavşağından, Kaskon Beton Santraline kadar olan kısmın yol yapım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Dairesi ile Gazimağusa Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi işbirliği kapsamında yapılacak olan Güvercinlik Kavşağı - Eski Gazimağusa anayolu arası yol güzergâhında yol yapım çalışmaları yarın başlayacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.