Eski İçişleri Bakanı Nikos Nuris aleyhinde Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili şikayet

Güney Kıbrıs Meclisi Göçmenler Komitesi’nin elinde, eski İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in görevinden ayrılmadan kısa bir süre önce, bazı örgütlere gerekli prosedürleri tamamlamadan Kıbrıs Türk arazisi bağışladığına dair şikayet bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi “El Altından Kıbrıs Türk Malı Kiralandığına Dair Şikayet” başlığıyla aktardığı haberinde, AKEL Milletvekili Nikos Kettiros’un, 2022 yılının Eylül ayından bu yılın Şubat ayına kadar tahsis edilen tüm Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’ndan bilgilendirme talebinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, bu şikayetin doğruluğunun ispatı halinde, Kıbrıs Türk mallarının skandal yöntemlerle tahsis edilmesiyle ilgili bir vukuat daha doğmuş olacağını kaydetti.

Kettiros’un, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan bilgilendirme yapılmasını istediğini belirten gazete, bu bilgilendirmeye Kıbrıs Türk malının büyüklüğü, kadastro verileri, mevcut tahsis edilme prosedürü zemininde tahsis edilme gerekçesi, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin web sayfasında söz konusu malın yayınlanması ve bu malların danışma komiteleri tarafından incelenip onaylandığına dair verilerin eklenmesinin talep edildiğini yazdı.

Haberde, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği çalışanları aleyhindeki cezai kovuşturma sürecinin de gelişme halinde olduğu ifade edildi.

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21/03/2023 12:17