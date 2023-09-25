Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum tarafının AB üyeliğine taraf olduğum için pişmanım

Eski İngiltere Başbakanı Jack Straw, sessizliğini TRT Haber için bozdu.

Rum Kesimi'nin AB üyesi yapılmasındaki rolü konusunda pişmanlığını dile getiren Straw, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izole edilmesine yönelik çabalara tepki gösterdi.

Straw, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Kıbrıs'ın kuzeyi, Avrupa ile uluslararası toplum tarafından, belirsizlik içinde bırakıldı. BM, 2003'te harekete geçtiğinde adada ortak anayasa ile çözüm üretmeye çok yaklaşıldı ve her iki taraf da Birkenstock’ta bir anlaşma imzaladı. Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan da sürece dahil oldu. Anlaşmadaki önerilere kuzeyde ezici destek, güneyde ise ciddi muhalefet oluştu. Kıbrıslı Rumlar karşı çıktıkları önerilere karşı kampanya yürüttü; davranışlarının yanlış olduğunu bilmelerine karşın, Avrupa Birliği'ne katılımlarının onaylanacağına ilişkin inançları ile adeta kumar oynadı, kazandı. Ben, bu karara taraf olduğum için pişmanım."

İki devletli çözüm vurgusu

Jack Straw, 1997 ve 2001 yılları arasında İçişleri Bakanı, 2001-2006 arasında da Dışişleri Bakanı olarak İngiliz kabinesinde yer aldı.

Son olarak gündeme Politico dergisindeki makalesiyle gelen Straw, makalesinde Rum kesiminin AB üyeliğini eleştirdi, adada iki devletli çözümden yana olduğunu vurguladı.

Straw, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yakın isimler tarafından hedef tahtasına konuldu.

"KKTC'nin dışlanması rezalet" mesajı

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ayrıca, "Rumların kararı, benim de aralarında olduğum çok sayıda dışişleri bakanını kızdırmıştı. Yaklaşık 20 yıl sonra adanın kuzeyi hala uluslararası olarak dışlanıyor, bu bir rezalet. Durumun böyle sürmesinin sebebi de, Avrupa'nın geri kalanının sorunu çözmeye çalışmıyor olması. Aslında çözüm çok zor değil... Avrupa Birliği, sınırları içinde dondurulmuş bir çatışmanın sürmesini isteyip istemediği ile yüzleşmeli. Makalenin merkezinde de bu var. Bugün yeni bir müzakere sürecindeyiz. Tıkanıklığı aşmanın tek yolu da, bu süreçte Rumların anlaşmaya yaklaşması, tabii türklerin de. Ancak bu gerçekleşmezse, İngiltere de dahil, uluslararası toplumun da iki devletli çözümü desteklemesi yerinde olacaktır." diye konuştu.

Makaleye gelen tepkileri yorumladı

Straw, makalesine yönelik tepkilere karşı ise "Tahmin edilebilir bir tepki. Kuzeyde pek çok insanın bana teşekkür etmek için mektup yazdığını söylemekten memnuniyet duysam da, güneyde uzun zamandır popüler olmadığımı düşünüyorum. Bu yüzden uykularım kaçmadı." dedi.