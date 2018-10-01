Eski Irak güzellik kraliçesine ölüm tehdidi

Irak'ta son haftalarda moda ve güzellik endüstrisiyle bağlantılı üç kadın ve bir kadın hakları aktivistinin öldürülmesinin ardından eski güzellik kraliçelerinden Şeyma Kasım Abdülrahman ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Şeyma Kasım, Tara Fares'i 'şehit' diye nitelerken Irak'ta kendi ayaklarının üzerinde durmalarıyla tanınan kadınların tavuk gibi katledilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Son üç yıldır daha güvenli olduğu için Irak Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'de yaşayan, ama zaman zaman Bağdat'a giden 22 yaşındaki Tara Fares, gündüz gözü Bağdat'ın 'Camp Sarah' bölgesinde iki motorsikletli tarafından otomobiline ateş açılması sonucu öldürülmüştü.

2014 yılının Bağdat Güzellik Kraliçesi olan ve paylaştığı görüntüler üzerinden kısa ve dar giyim tarzı, iddialı makyaj, saç modeli ve dövmeleriyle gündem oluşturan Fares, bu yüzden muhafazakar sosyal medya kullanıcılarının hakaretlerine maruz kalıyordu. Radikal İslamcılar tarafından öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Tehdit edilen Şeyma Kasım da Fares gibi bir Instagram yıldızı ve 2015 Irak güzellik kraliçesi, aynı zamanda TV sunuculuğu yapıyor.

Fares'den iki gün önce kadın hakları savuncusu Suad el Ali, Basra'da silahla vurularak öldürülmüştü.

Ağustos ayında Bağdat'ta güzellik salonu sahibi olan Rafif el Yaseri and Raşha el Hassan evlerinde şüpheli şartlar altında ölü bulunmuştu.