Eski işverenine ait aracın lastiğini patlatan kişi tutuklandı
24/10/2024
Gemikonağı Şht Salahi Mehmet Sokak’ta, geçen salı günü saat 13.30 sıralarında S.B.Y.(E-21), eski işvereninin kendisi ile ilgili ileri geri konuştuğu gerekçesiyle, konu şahsa ait salon aracın sağ arka lastiğini kasten patlattı. S.B.Y. tutuklandı.
Araçtan 37 bin TL para çalan kişi tutuklandı
Tatlısu’da faaliyet gösteren bir kafeye ait araç park yeri içerisinde dün saat 21.30 sıralarında Ü.E (E-47), park halindeki kapıları kilitsiz kamyon araçtan toplam 37 bin TL nakit parayı çaldı. Ü.E. tutuklandı.
-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz toplam iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.24/10/2024 16:06