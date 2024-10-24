Eski işverenine ait aracın lastiğini patlatan kişi tutuklandı

Gemikonağı Şht Salahi Mehmet Sokak’ta, geçen salı günü saat 13.30 sıralarında S.B.Y.(E-21), eski işvereninin kendisi ile ilgili ileri geri konuştuğu gerekçesiyle, konu şahsa ait salon aracın sağ arka lastiğini kasten patlattı. S.B.Y. tutuklandı.

Araçtan 37 bin TL para çalan kişi tutuklandı

Tatlısu’da faaliyet gösteren bir kafeye ait araç park yeri içerisinde dün saat 21.30 sıralarında Ü.E (E-47), park halindeki kapıları kilitsiz kamyon araçtan toplam 37 bin TL nakit parayı çaldı. Ü.E. tutuklandı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz toplam iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.