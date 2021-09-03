Eski kardinal cinsel istismar suçlamasıyla mahkemeye çıkıyor

ABD Katolik Kilisesi eski Kardinali Theodore McCarrick, çocuk istismarı suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Daha önce karıştığı benzer skandallar nedeniyle görevinden alınan 91 yaşındaki McCarrick'in Dedham Bölge Mahkemesi'ne gelip 50 yıl önce vuku bulan hakkındaki istismar iddialarına ilişkin savunma yapacağı kaydedildi. McCarrick'e savunmasında avukatı barry Coburn da eşlik edecek.

McCarrick hakkında geçtiğimiz temmuz ayının sonunda "1974’te 16 yaşındaki bir çocuğa 3 kez cinsel saldırı ve istismarda bulunmaktan" dolayı dava açılmıştı.

Mahkeme tutanaklarına göre eski kardinalin, Massachusetts'te 14 yaşından büyük birine 3 kez cinsel saldırı ve darp suçu işlediği iddia ediliyor. McCarrick, Massachusetts'te ikamet etmediği ve eyaletten ayrıldığı için de zaman aşımı süresini durdurmuş durumda. Bu da eski kardinalin yaşına rağmen hala ceza alabileceği anlamına geliyor.

Papa II. John Paul tarafından kardinalliğe atandı

McCarrick hakkında yapılan ve 2 yıl süren bir soruşturmaya göre, eski kardinal Katolik Kilisesi'nde defalarca cinsel istimar suçlamalarıyla karşılaştı ancak Kilise'de görevli diğer üst düzey kardinal ve piskoposlar yaklaşık 30 sene boyunca bu eylemleri görmezden geldi.

Vatikan, dini görev ve unvanlardan men etti

Missouri’de yaşayan 91 yaşındaki ABD vatandaşı McCarrick, 1958’de papazlık görevine başlamış, 2000’de Washington D.C’de başpsikoposluk, 2001’de de papalığın bir alt pozisyonu başpapazlık unvanı olan kardinal makamına yükseltilmişti.

McCarrick'ın, 2018’de kamuoyunda tartışılmaya başlanan kiliselerdeki çocuklara cinsel taciz iddialarında adının sıklıkla geçmesi üzerine 16 Şubat 2019’da Vatikan tarafından bütün dini görev ve unvanlarından menedildiği açıklanmıştı.

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03/09/2021 19:25