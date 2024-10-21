Eski kız arkadaşına ‘cinsel saldırı’ iddiasıyla tutuklandı!

(Kamalı Haber)- Minareliköy 'de meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırı suçundan tutuklanan Ö.A. (E-44) dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

31 yaşındaki eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen zanlı hakkındaki olguları polis çavuşu Hüseyin Ergüleç aktardı.

Polis, 20.10.2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Minareliköy'de sakin zanlının aynı yerde sakin eski kız arkadaşına ait Minareliköy 'de bulunan ikametgahın açık vaziyetteki penceresinden içeri giriş yaptıktan sonra oturma odasında bulunan genç kadının her iki eliyle boğazını sıkıp darp ettikten sonra dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, tanıkları olduğunu, bu hususların araştırılacağını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.