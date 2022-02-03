Eski kız arkadaşını bıçak gösterip tehdit eden kişi tutuksuz yargılanacak

Umumi bir yerde tartıştığı kız arkadaşını tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ucu sivri bir bıçakla tehdit edip italei lisanda bulunan C.Ö, şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün “korkutmak maksadıyla silah taşımak, kanunsuz bıçak taşımak ve italei lisan” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere bayan polis memuru Burcu Erenköy’ ü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 02.02.22 tarihinde Mormenekşe ’de, umumi bir yerde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 7,5 cm, toplam uzunluğu 18,5 cm olan sivri uçlu bir bıçağı aralarında çıkan tartışma esnasında eski kız arkadaşı S.S’ ye korkutmak maksadıyla göstermek suretiyle silah taşıyıp ona hitaben “siktir git buradan, öldürürüm seni” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunup italei lisan suçunu işleyen zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını söyledi.

Olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını, bugün itibarıyla zanlıya işlemiş olduğu suçlardan dolayı yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık kabul yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen tanık polis, tahkikatın tamamlanması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 7 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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03/02/2022 19:06