Eski kız arkadaşını darp etti

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp ve vahim zarar suçundan tutuklanan Emre Tosman bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Zaliha Karagil mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 4 Ekim 2024 tarihide Lefkoşa’da Akdağ Sokak’ta kendisini aldattığı gerekçesiyle eski sevgilisinin sırtına tekme, burnuna yumruk vurarak, ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına neden olarak, vahim zarar suçu işlediğini söyledi. Polis, darp edilen genç kadının doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini belirtti. Polis, müştekinin şikayetçi olmak için ailesiyle konuşmayı beklediğini ve 13 Ekim’de ifade vererek, şikayette bulunduğunu, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının öğrenci olduğunu, yazılım mühendisliğini okuduğunu, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.(Kamalı Haber)